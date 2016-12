Des navettes pour rentrer de soirée en toute sécurité

A deux jours du réveillon de la Saint Sylvestre, deux associations de prévention routière mettent en garde contre les dangers sur la route. A Guipry, entre Rennes et Redon, la discothèque La Scala a trouvé la solution. Elle propose des navettes qui viennent chercher et qui ramènent les clients.

Deux associations de prévention routière tirent la sonnette d'alarme avant le réveillon, souvent synonyme d'accidents de la route. Selon une enquête, un tiers des français n'ont pas prévu de dispositions particulières pour leur retour de réveillon dans la nuit de samedi à dimanche. Ils sont pourtant 90% a déclarer vouloir consommer de l'alcool. Mieux vaut donc dormir sur place ou au moins désigner un capitaine de soirée qui ne boira pas et qui ramènera les autres. Reste que certains établissements ont tout prévu. C'est le cas de La Scala à Guipry qui propose des navettes aux clients depuis son ouverture il y a 5 ans.

Des navettes dans un rayon d'une soixantaine de kilomètres

L'établissement possède 8 bus ou navettes de 9 à 60 places. Il suffit d'un simple coup de fil et la navette va vous chercher jusque devant votre porte dans un rayon d'une soixantaine de kilomètres. L'aller retour coûte 3 ou 5 euros selon la distance. 25 000 personnes ont ainsi été transportées par La Scala en un an. " ça rassure les parents, les forces publiques et les jeunes " explique le patron Jean-Charles Gournay.

Des agents qui bloquent le portail du parking

La discothèque va plus loin. Ceux qui viennent directement en voiture à La Scala ne peuvent pas repartir s'ils ont trop bu. Des agents de sécurité les soumettent systématiquement à un éthylotest avant la sortie du parking. S'ils sont positifs, " là ça devient une mission de persuasion et de discussions pour qu'ils laissent leur voiture sur le parking" explique Jean-Charles Gournay. Les clients peuvent alors profiter des navettes.

Les précisions de Jean-Charles Gournay, patron de La Scala Partager le son sur : Copier

Un système gagnant-gagnant

L'entreprise a du s'équiper en bus et navettes mais elle y trouve son compte. C'est une excellente manière de fidéliser ses clients qui peuvent aussi plus consommer. Plus besoin pour eux de se soucier du retour en voiture ou de désigner un capitaine de soirée.