Des navires de croisière se font remarquer dans le Golfe du Morbihan

Depuis deux semaines des navires de la compagnie Ponant de cent quarante mètres de long s’arrêtent au large de l’île d’Houat, de l’île d’Hoëdic mais aussi de Belle-île-en-mer. Sur l’île d’Hoëdic, l’arrivée de ces bateaux dans le paysage ne fait pas l’unanimité.

Caroline se promène régulièrement sur le sentier qui prolonge le port d’Hoëdic. Elle vit ici depuis treize ans. "C’est une pollution visuelle hallucinante. Ici on est atterré, on a jamais vu ce type de tourisme, s’énerve Caroline. Il y a déjà des touristes et ils viennent parce qu’ils aiment l’île. Là c’est du tourisme de masse."

Cette habitante s’inquiète notamment pour la faune et la flore, "c’est aberrant pour les fonds marins. Il y a déjà beaucoup de touristes, les sentiers vont être encore plus piétinés."

Des conditions ont été fixées à l'accueil de ces bateaux comme la zone de mouillage, elle ne doit pas représenter de risque pour la biodiversité. © Radio France - Diane Sprimont

Un accueil sous conditions

L'île d'Houat et d'Hoëdic sont des sites classés en zone Natura 2000. Anne Aurière est la chargée de mission dans le secteur, "nous avons établi des conditions à l'accueil de ces bateaux qui sont respectées."

Parmi ces conditions sont citées, "ne pas mouiller dans des zones d'herbiers de zostère, ne pas approcher les îlots avec des activités comme le kayak qui pourraient déloger les oiseaux, débarquer les voyageurs sur le port et non sur le sable, indique Anne Aurière. Et sur la terre, les touristes de la compagnie sont sensibilisés au respect de l'environnement."

On ne les voit presque pas.

Leur accueil sur la terre ferme est par ailleurs limité, "ils participent à une visite guidée menée par les botanistes de la compagnie et l'adjointe de la mairie. Cela dure une vingtaine de minutes et ensuite ils disposent du même temps pour se promener seuls, ajoute Jean-Luc Chiffoleau, maire d'Hoëdic . Ensuite ils remontent sur le bateau, on ne les voit presque pas."

Lundi dernier, moins d'une cinquantaine de personnes sont descendues pour visiter l'île. Les navires de la compagnie du Ponant proposent ces croisières dans le Golfe du Morbihan pendant deux mois et demi, la dernière est donc prévue mi-septembre.