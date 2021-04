Des noisettes pour les écureuils orphelins de Buoux

A Buoux dans le Lubéron le château de l'environnement accueille - entre autres - le centre de sauvegarde pour les animaux sauvages de la LPO. En ce moment les petits écureuils y sont nombreux et affamés.

La ligue de protection des oiseaux s'occupe de bien d'autres animaux que les gypaètes barbus et les percnoptères. En ce moment il y a foule dans le quartier des écureuils et les bénévoles nourrissent matin midi et soir la vingtaine de bébés tombés du nid par la faute souvent des élagages printaniers.

Les nourrir est un travail de bénédictin

Et pour alimenter ce petit monde, une fois le sevrage effectué il faut des fruits secs. D'où l'appel lancé sur les réseaux sociaux par la LPO qui recherche aussi des croquettes pour les petits hérissons qui ne vont pas tarder à arriver eux aussi.

Des fruits bios de préférence

Tous les dons sont les bienvenus. Fruits secs pour les uns, croquettes pour chaton pour les autres, voire du lait pour les plus jeunes tous les dons vont trouver preneur. Mais pour ne pas se retrouver avec trop de monde au refuge en ces temps de COVID et pour éviter aux généreux donateurs de franchir la barre des 10 kilomètres, le LPO demande à ce qu'on lui fasse parvenir les dons par colis postal à LPO PACA. Centre de sauvegarde. Château de l’environnement. 84480 Buoux.