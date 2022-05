Sur Twitch, des Nordistes récoltent des dons pour les enfants disparus

A Faches-Thumesnil, dans la Métropole Lilloise, 20 streamers et streameuses se sont réunis du 23 au 25 mai 2022 pour un marathon sur Twitch, une plateforme de vidéos en direct. Jeux vidéos, discussions avec leurs internautes, défis... pendant trois jours, ils ont créé du contenu en ligne pour tenter de récupérer un maximum de dons au profit de la fondation Droit d'Enfance. Elle coordonne le numéro d'urgence 116 000, pour signaler les disparitions d'enfants.

Barbe bleu et piments d'Australie pour motiver les donateurs

"Si vous atteignez les 250€ de dons, je me teint les cheveux en bleu !" clame Pixelfa à sa communauté, casque et micro vissés sur la tête. Pour inciter les internautes qui le suivent à donner, ce streamer a défini des paliers avec des petits défis : "A partir de 175€, je mange du piment d'Amazonie, à 1000€ je me rase la barbe et 2000€ je pars à la rencontre des abonnés dans la France entière !" L'argent récolté par chaque streamer rejoint directement une cagnotte commune. Des motivations efficaces puisqu'en seulement quelques heures, la barre des 2 000€ a été dépassée grâce aux internautes des 20 nordistes. Lors de l'édition précédente, les dons s'élevaient à 2 865€ en trois jours.

A l'origine de cet évènement caritatif intitulé "Stream On", le streamer Cédric Flament, plus connu sous le pseudo Vaykhin : "Je suis beaucoup sur Twitch et je voulais savoir comment aider. Après quelques recherches internet, j'ai découvert le 116 000 Enfants Disparus. Je suis papa de deux enfants, c'était évident pour moi de les aider." Technicien audiovisuel à l'Université de Lille, il a alors contacté la fondation Droits d'Enfance, qui coordonne le 116 000 Enfants Perdus. En plus d'une aide financière, cet événement permet aussi de donner de la visibilité à ce numéro de téléphone d'urgence.

Tous les participants avaient apportés de leur matériels pour l'occasion. Ils étaient installé dans la salle Baron, prêté par la commune pour l'occasion. © Radio France - Juliette Gloria

1 enfant disparaît toutes les 10 minutes en France

En France, 43 870 disparitions de mineurs ont été signalées en 2021. "En France on compte un signalement de disparition de mineur toutes les 10 minutes. La majorité sont des fugues mais on compte aussi environ 500 enlèvements parentaux et 500 disparitions inquiétantes" détaille Julien Landureau, responsable plaidoyer et communication de la fondation Droit d'Enfance.

Les dons récoltés servent à financer les campagnes de sensibilisation à destination des plus jeunes, pour les informer des dangers des fugues. Droit d'Enfance finance également des formations pour les écoles de gendarmerie et de police, afin de développer leurs compétences pour gérer les cas de fugue.