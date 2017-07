Indre-et-Loire : des nounous pour garder vos animaux cet été

Tous les ans c'est le même problème : pendant les vacances estivales quelques 60.000 animaux de compagnie sont abandonnés par leur maîtres. Pourtant de nombreuses solutions existent pour les faire garder. Depuis quelques années, le petsitting cartonne sur internet.

Comme tous les ans beaucoup d'animaux sont abandonnés sur la route des grandes vacances. La SPA et 30 million d'amis ont lancé leur campagne anti abandons et rappellent que l'acte est puni de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende.

Pour éviter ces abandons, il existe de nombreuses solutions pour faire garder son ami à 4 pattes. Le petsitting par exemple, qui cartonne sur internet. De nombreux sites comme "Animante" ou "Dogbuddy" fleurissent.

De nombreux sites ont vu le jour. Ils proposent de mettre en relation des nounous avec des propriétaires d'animaux en tout genre pour les faire garder. C'est quand elle a voulu faire garder ses chiens pour partir en vacances que Charlotte a découvert ces sites. Depuis elle en a fait son métier.

Via sa page Facebook, Charlotte donne des nouvelles à ses clients - Charlotte

C'est à Saint-Avertin qu'elle a aménagé son jardin pour recevoir tous les animaux qu'elle garde. Contrairement au chenil qui permet de laisser son animal pendant un départ en vacances, Charlotte a voulu offrir un service supplémentaire à ses clients. Elle leur envoi régulièrement des photos et vidéos et leur donne des nouvelles de leurs animaux.

Moins cher, plus sur

La petsitter prend 12 euros par jour de garde, contre 17 en moyenne dans les chenil. C'est elle qui fixe un prix de départ sur le site, qui permet également d'assurer la nounou et son client en cas de problème avec l'animal.

Pour toutes ses clientes, l'avantage est le même : elles récupèrent un chien plus heureux que s'il avait été déposé en chenil. Même si elle est consciente que les abandons d'animaux ne cesseront pas, Charlotte espère que cette nouvelle offre permet d'en éviter un certain nombre.