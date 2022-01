Des nouveautés pour la campagne de recensement de la population en Lorraine, qui commence ce jeudi

Une nouvelle campagne de recensement de la population est sur le point de commencer. Si vous faites partie des 500 communes lorraines concernées, les agents recenseurs vont prochainement vous contacter, à partir de ce jeudi 20 janvier. En Lorraine, 193.000 logements sont concernés cette année. Un millier d'agents recenseurs seront mobilisés.

Ces données vont ensuite permettre à l'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, de produire des études pour mieux connaitre notre territoire, sa population et ses évolutions.

Ce recensement avait dû être annulé l'an dernier, en 2021, à cause de la pandémie de Covid-19. La campagne 2022, elle, sera particulière à bien des égards.

Le moins de contact physique possible

La collecte des données, cette année, est un peu différente : dans l'ensemble du pays, le questionnaire en ligne est privilégié au papier, après une première expérimentation concluante ces dernières années. En Lorraine, plusieurs communes avaient testé la possibilité de remplir le questionnaire en ligne, entre 2018 et 2020 : c'était le cas notamment de Laneuveville-devant-Nancy, Maizières-lès-Metz, L'Hôpital, Epinal ou Saint-Dié-des-Vosges. Le taux de réponse par internet était de 35% de réponses spontanées dans les cinq jours, et plus de la moitié des sondés au final. L'essai est donc désormais transformé.

Cette expérimentation n'avait rien à voir, à l'origine, avec la crise sanitaire, mais pour le coup, c'est particulièrement de circonstance : les agents recenseurs n'entrent plus chez vous. Ils vous déposent la notice avec vos codes d'identification dans votre boîte aux lettres si vous êtes en maison individuelle, ou en main propre si vous habitez un immeuble. Il n'y a plus d'entretien avec l'agent recenseur : vous n'avez plus qu'à vous connecter sur le site Le Recensement Et Moi. Si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas le faire en ligne, l'agent recenseur vous donnera alors une version papier et il repassera quelques jours plus tard pour la récupérer.

Recensement aussi des populations "mobiles"

Autre nouveauté cette année, le recensement des SDF et des populations mobiles (qui habitent dans des caravanes ou des péniches, par exemple), dans les communes de plus de 10.000 habitants. A Metz, l'opération se déroulera lors de la Nuit de la Solidarité, ce jeudi.

A noter encore, la fin des termes "père" et "mère" pour désigner les membres d'une famille, au profit des notions de "parent 1" et "parent 2", afin de mieux représenter les familles homoparentales.

La campagne de recensement 2022 en Lorraine va s'étendre du 20 janvier à fin février : le 19 février pour les communes de moins de 10.000 habitants, le 26 février pour les communes de plus de 10.000 habitants.