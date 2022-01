Des nouveaux bus électriques en test à Marseille entre les Cinq-Avenues et La Rose

Ils sont neufs, presque silencieux, verts et électriques ! Si vous circulez entre les Cinq-Avenues et La Rose à Marseille désormais vous allez croiser sur la ligne 42 des bus totalement électriques. Quinze au total sont mis en circulation sur cette ligne qui devient une ligne test pour les quatre modèles retenus par la Métropole. Du changement pour les conducteurs et les usagers promet la présidente de la RTM (Régie des Transports Métropolitains), Catherine Pila : "Les conducteurs vont devoir adapter leur conduite à ces nouveaux véhicules qui sont plus ergonomiques, ils ont eu une détection des angles morts, une vision à 360 degrés, la détection des piétons, trottinettes et vélos et les voyageurs seront dans des bus neufs, verts et il y a plus de confort et les petits plus de la modernité comme les ports USB".

La phase test va durer jusqu'au 4 juin. Les constructeurs retenus sont Heuliez, Mercedes, Volvo et Irizar. Ils sont ainsi mis en concurrence dans une expérimentation en conditions réelles : "Il faudra déterminer quelle gamme correspond le mieux à nos exigences techniques, la capacité de recharge par exemple dans les dépôts, l'aspect financier et le retour des chauffeurs et des usagers".

Une flotte 100% électrique en 2035

A partir du mois de juin c'est sur la ligne 81 (Le Pharo- Saint Just) que ces bus électriques circuleront. L'objectif c'est que tous les bus, 627 au total, deviennent électriques en 2035. Un délai qui peut paraitre long quand on sait que Marseille a inauguré en 2016 la première ligne de bus 100% électrique en France entre le Vieux-Port et le rond-point du Prado (ligne 82).

Se pose aussi bien-sûr aussi la question du coût. Les bus électriques coûtent en moyenne 600 000 euros, contre 280 000 euros environ pour le véhicule traditionnel diesel mais les dépenses sont vite équilibrées car un diesel, coûte 27 000 euros par an en carburant, contre 4 000 euros pour un bus électrique. "Ils représentent à peu près le même coût, réparti différemment" explique Catherine Pila. La présidente de la métropole qui rappelle également qu'il va falloir adapter les dépôts : "C'est 200 millions d'euros pour adapter les quatre dépôts de Marseille. En comparaison, l'achat de tous les bus, c'est 35 millions d'euros".