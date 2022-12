Des nouveaux kits solaires d'urgence pour les Ukrainiens

L'ONG Coopdead envoie ce vendredi 100 nouveaux "kits solaires" en Ukraine pour aider les citoyens privés d'électricité et de chauffage. Une opération avait déjà été menée en juillet dernier avec l'association SOS Ukraine Montpellier, une centaine de batteries solaires ont été envoyées. "Cette fois, les kits sont plus performants avec une batterie plus puissante" explique Antonin Acquarone président de Coopdead. Le kit se présente sous la forme d'une boite en plastique avec un panneau solaire pour faire fonctionner les téléphones, les ordinateurs, les imprimantes ou avoir internet. En plus, une lampe USB avec une utilisation très simple afin que tout le monde puisse s'en servir.

Les premiers retours sont très concluants, certains Ukrainiens ont témoigné auprès de l'association SOS Ukraine Montpellier après avoir reçu leur kit. Anastasiya Gallinier, trésorière à l'association a récolté de nombreuses vidéos, "Des familles encore sur place nous montrent leur utilisation au quotidien et les retours sont très positifs. C'est vital pour eux d'avoir un peu de lumière et de garder contact avec les autres". Ces kits sont donnés en priorité dans les zones de guerre et l'ONG est en train de développer dix grandes batteries solaires. Cette fois, elles seront données aux structures collectives comme les écoles ou pour les équipements médicaux.

Pour le moment, Antonin Acquarone recherche des financements. Un grand kit solaire coûte environ 3 500 euros. Les dix premiers seront envoyés en janvier prochain.