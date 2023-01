Des nouveaux locaux dont un internat pour l'école d'avocats de Poitiers

C'est une superbe opportunité qui s'est présentée à l'école du Centre Ouest des Avocats. Un déménagement de son site du boulevard du Grand Cerf dans le quartier de la gare, à la Cité judiciaire des Feuillants. Sur l'une des ailes du bâtiment, l' école propose sur son rez-de-chaussée son secrétariat, des salles de cours, une bibliothèque et l'étage est dédié exclusivement aux 78 élèves de cette promo 2023. Une petite salle de détente avec TV, une plus grande salle avec billard et baby-foot, une salle de restauration et surtout un hébergement avec 39 couchages répartis par chambres de deux ou trois.

ⓘ Publicité

une chambre de trois © Radio France - Vincent Hulin

Un bien bel outil comme le confirme Delphine Vandeville, la Directrice de l'école :" Cet internat est une vraie chance pour nous car nous avons des élèves-avocats qui viennent parfois de très loin. S'il n'y a pas de compétition entre les écoles d'avocats de France en tous cas, ça rend la notre encore un peu plus attractive car c'est assez unique. L'hébergement pouvait être un soucis pour nos élèves qui arrivent en janvier et repartent en juin sachant qu'ils sont en cours une semaine sur deux, le reste c'est en stage dans les cabinets d'avocats."

la grande salle de repos avec billard et baby foot © Radio France - Vincent Hulin

Pour la directrice ; que l'école se trouve jouxtant la cité judiciaire est un vrai plus, bien plus que symbolique : "car nos élèves vont pouvoir côtoyer au quotidien les avocats, assister aux audiences, ils auront tout sur place." Il aura fallu tout de même presque neuf mois de travaux pour aménager cet espace de 1.600m2