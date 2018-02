La Croix-Rouge Française inaugurait ce samedi ses tout nouveaux locaux à Bourges. Regroupés rue Albert Einstein, avec plus d'espace et de meilleures infrastructures, Ils espèrent recruter de nouveaux secouristes bénévoles.

Bourges, France

La Croix-Rouge se relance dans le Cher ! Après un passage à vide, avec quasiment plus aucun secouriste bénévole dans le département, l'association a rouvert de nouveaux locaux, regroupés à Bourges.

Grâce à ce nouvel espace, ils ont pu investir dans de nouveaux véhicules, dans du matériel de pointe, et surtout, ils pourront accueillir des sessions de formation pour recruter de nouveaux bénévoles.

"Les secouristes, ça manque toujours" explique Vincent Posada, le président régional de la Croix-Rouge et invité de France Bleu Berry ce lundi. "On aimerait développer la connaissance des gestes qui sauvent auprès du grand public. On est très en retard là dessus par rapport à nos voisins européens. Certains pays l'ont inclus dans les épreuves du permis de conduire par exemple."

De zéro, le nombre de secouristes dans le Cher est passé à une Quinzaine, grâce à ses formations. Et la Croix-Rouge Française cherche toujours de nouveaux bénévoles.