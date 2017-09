Des nouveaux témoignages sur la présence de loups en Corrèze

Des loups en Corrèze ! La fédération des chasseurs du département lance l'alerte. Elle appelle ses 10.000 adhérents à la vigilance, sur la foi d'un rapport de l'Office National de la Chasse qui a validé deux témoignages.

C'était au début de cette année. Quatre témoignages et des traces suspectes dans les environs de Neuvic étaient rapportées à l'Office National de la Faune et de la Chasse. Après examen, celui-ci a validé deux témoignages datés du 31 janvier et du 2 février. Amandine Dewaele se souvient. Cette habitante de Neuvic roulait en direction de Mauriac quand elle a aperçu un animal assis au bout d'un pont. "Pour moi c'était un chien. Mais nos regards se sont croisés et il n'avait pas le regard d'un animal domestique pour moi". Elle a donc décidé de contacter l'ONFC qui a validé son témoignage.

Quatre critères pour attester de la présence des loups

Pour autant ces témoignages ne sont pas suffisants. "Pour nous, il n'y a pas de loups en Corrèze" explique Bertrand Gaume. Et le préfet de préciser qu'il faut quatre critères pour attester de la présence effective de l'animal. Outre des traces physiques et des témoignages, il faut des traces ADN et de prédations d'animaux. Or "ces deux derniers critères manquent" fait remarquer le préfet. Les chasseurs préfèrent toutefois être vigilants même si cette présence étant confirmée n'aurait rien de dramatique souligne le président de la fédération Jean-François Sauvage. "Si ce n'est qu'on puisse réguler leur population si cela pose problème". Le préfet a décidé de réunir début octobre les différents acteurs concernés pour faire le point sur la question.