Des nouvelles douches municipales à Pau

Pau, France

François Bayrou a inauguré officiellement ce lundi les nouvelles douches municipales de Pau. Les anciennes, place du Foirail, ont fermé depuis le début des travaux. Et les douches municipales depuis le 12 juin sont situées allée du grand tour, dans le centre technique municipal, derrière la caserne Bernadotte, à coté du cimetière.

Un service amélioré

En plus de douches pour dames, pour hommes et pour personnes à mobilité réduite, il y a en plus une laverie ; 50 centimes la douche, 1 euro la lessive plus 50 centimes pour le séchage. Les douches municipales sont ouvertes du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures. Il faut venir avec son savon son shampoing et sa serviette. Au foirail, les douches municipales accueillaient 7 à 10 personnes par jours. Depuis le déménagement, ils sont moins de trois. Il y a un public à reconquérir.

Une douche du nouveau service © Radio France - Daniel Corsand

Très peu de SDF

Sylvie Gaye s'occupe de ce service depuis plusieurs années. Pour elle c'est un véritable service public. Elle raconte que ses "clients" ne sont pas des SDF. Les sans domicile vont plutôt "au phare". Les usagers des douches municipaux sont des gens dont les difficultés sont de plusieurs ordres : des personnes qui n'ont que des baignoires dans leurs appartements dans lesquelles elles ne peuvent plus entrer ; des gens dont on a coupé l'eau ou l'électricité ou encore des personnes qui font des travaux dans leurs salles de bains.