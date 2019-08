Des nouvelles mesures de restrictions d'eau en Corrèze où de nombreux cours d'eau sont presque à sec

La Corrèze est de plus en plus sèche. Le débit de nombreux cours d'eau est très faible. La préfecture a du coup relevé d'un cran ce mercredi les mesures de protection de la ressource en eau.

Photo Illustration. L'arrosage même des potagers est interdit désormais en Xaintrie et dans le bassin amont de la Dordogne

Corrèze, France

Avec un manque de pluies de 30 % depuis janvier la Corrèze se trouve dans le même état de sécheresse qu'elle a connu l'an dernier à partir du 10 septembre. La sécheresse s'est surtout accélérée depuis la semaine dernière. Résultat : les rares nappes phréatiques du département, qui s'étaient peu remplies cet hiver, sont totalement vides et de nombreux cours d'eau ont leur débit très affaibli, voire nul. Et des rivières même importantes sont touchées, comme l'Auvézère, la Vézère, la Corrèze, la Triouzoune ou encore la Diège.

Des camions-citernes aussi en Xaintrie

Dans certains secteurs la ressource en eau potable devient très préoccupante. C'est le cas surtout du plateau Bortois, nous en avons déjà parlé, où des camions-citernes font des allers et retours incessants. Pour ne pas trop puiser dans les ressources de Bort-les-Orgues qui fournit l'eau depuis plus d'une semaine aux communes du plateau, une autre commune a été sollicitée et a acceptée, celle de Riom-es-Montagnes dans le Cantal. En Xaintrie aussi, autour de Saint-Privat, le réseau d'eau est complété par des camions-citernes, mais seulement deux jours par semaine. Dans le secteur de Neuvic un point de captage supplémentaire est à l'étude. Un autre secteur est très surveillé, celui d'Egletons.

Des mesures de protection renforcées

C'est pourquoi la préfecture a décidé de relever encore d'un cran les niveaux d'interdiction d'utilisation de l'eau. Les secteurs de la Xaintrie et du bassin amont de la Dordogne, jusqu'à présent en alerte renforcée, passent au niveau de crise. Tous les arrosages y sont interdits, y compris sur les potagers. Les secteurs jusqu'à présent en alerte passent en alerte renforcée à savoir que seuls les arrosages, la nuit, des potagers restent autorisés. Cela concerne les bassins hydrographiques de la Vézère, de l'Auvézère, et de la Corrèze. Des mesures qui pourraient encore être relevées dans une quinzaine de jours. Aucune pluie n'étant annoncée dans les 10 prochains jours, la préfecture réunira à nouveau son comité de suivi de la sécheresse entre le 10 et le 15 septembre.