Des odeurs pestilentielles permanentes inquiétent des riverains à Béziers

Par Stefane Pocher, France Bleu Hérault

Des habitants proches d'une décharge manifestent ce samedi matin à Béziers (Hérault) pour dénoncer ce qu'ils vivent depuis plus d'un an, sans réaction des autorités. Des odeurs pestilentielles perturbent leur quotidien et entrainent maux de tête, vomissements et autres irritations.