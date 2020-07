Des œuvres "d'Arts et de Feu" ont fait leur apparition dans le centre-ville de Limoges

À l'occasion du festival Street art d'Arts et de Feu, des artistes français ont conçu des œuvres artistiques sur les vitrines de commerces vacants dans l'hyper centre de Limoges. Une initiative pour valoriser et revitaliser la ville et espérer attirer l’œil sur ces boutiques fermées.

Limoges, capitale mondiale des arts et du feu, confirme son statut. Hier, une trentaine d'artistes venus de France ont installé leurs créations sur les vitrines de boutiques fermées. Vous pouvez les contempler rue Adrien Dubouché, rue Fourie, rue du Temple, Cour du Temple, rue du Consulat.

Une initiative de la mairie et de l'association "Limousin Art" afin de valoriser les locaux commerciaux vacants : "on a bien vu que les commerçants étaient très impactés par le Covid donc on a eu cette idée pour revaloriser le centre et aussi, pour que les limougeauds et les touristes puissent se réapproprier ce centre-ville", explique Isabelle Debourg, adjointe au maire déléguée à l’international. Et ça marche, les passants s'arrêtent à la vue des fresques colorées et dessinées : "c'est chouette ! c'est mieux qu'une boutique avec des panneaux "à louer". Ça va apporter un autre regard j'espère car ça paraissait très triste", exprime une admiratrice.

La démarche n'est pas anodine, les artistes aussi espèrent soutenir une éventuelle reprise d'activité : "réhabiliter ces vitrines est un bon moyen d'avoir un impact visuel pour redonner vie aux boutiques correctement et de dire "faites attention"", selon Matthieu Dagorn, artiste plasticien, qui a réalisé un masque géant avec des matériaux de récupération rue Adrien Dubouché.

Les œuvres seront visibles jusqu'aux 31 août.