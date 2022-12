Des oies d'une basse-cour mortes de la grippe aviaire dans le département de la Meuse

Dans une basse-cour de la commune meusienne de Nant-le-Petit à l'ouest de Ligny-en-Barrois, cinq oies sont mortes, victimes de la grippe aviaire le 23 décembre, prévient dans un communiqué ce mardi 27 décembre la préfecture de Meuse. "Un virus particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux, qui circule activement en Europe par les oiseaux migrateurs"

Une zone sous surveillance autour de la basse-cour infectée

Pour "prévenir l'apparition de l'influenza aviaire dans les élevages", les préfectures de Meuse et de Haute-Marne prennent un arrêté et mettent place une zone de contrôle temporaire de 20 km autour de la basse-cour infectée. 86 communes en Meuse sont concernées.

La préfecture précise les mesures en place : "notamment un recensement de tous les lieux de détention d’oiseaux, un renforcement des mesures de biosécurité (mise à l’abri), une surveillance renforcée des élevages et une adaptation des activités cynégétiques (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes)."

Des précautions sont à prendre comme de "ne pas s’approcher ni nourrir les oiseaux sauvages et plus particulièrement dans cette zone contrôlée, pour éviter la diffusion du virus à d’autres oiseaux, l’ensemble du public doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés."

21 jours sous contrôle

La préfecture de Meuse précise encore que le contrôle temporaire "pourra être levé après un délai de 21 jours si aucun signe évocateur d’influenza aviaire n’est décelé dans les exploitations ou lieux de détention d’oiseaux et si aucun nouveau cas n’est survenu dans la faune sauvage libre".

Un appel à la vigilance est lancé "à tous les acteurs, notamment les éleveurs, les détenteurs d’oiseaux (basse-cour, élevages…) et les vétérinaires, afin de tout mettre en œuvre pour limiter la propagation de ce virus. "