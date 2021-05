Des ombrières solaires installées sur le parking longue durée de la gare de Nîmes-Pont-du-Gard

Un an et demi après sa mise en service, la gare TGV de Nîmes-Pont-du-Gard met en service les ombrières solaires installées sur 550 des 750 places de stationnement du parking longue durée. Au total, près de 8000 m2 de panneaux photovoltaïques qui représentent 1 million 950 000 kWh par an, soit l'équivalent de la consommation d'électricité de près de 700 foyers en moyenne. C'est quatre fois plus que la consommation annuelle de la gare. Une partie de l'électricité produite pourra être utilisée pour la recharge des voitures électriques stationnées sur le parking. 80 places sont équipées de bornes. L'électricité produite en excédant sera également réinjectée dans le réseau électrique national d'Enedis.

