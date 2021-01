Des opérations "coup de poing" dans les transports en commun à Marseille

Ce mardi matin c'est à la station "Gèze" qu'un impressionnant dispositif de contrôles et de sécurisation a été mis en place. 430 policiers qu'ils soient municipaux ou nationaux, mobilisés au coté des contrôleurs de la RTM.

Accueil personnalisé pour tous les usagers des transports en commun marseillais, contraints de montrer patte blanche, en l’occurrence, leur titre de transports à l'arrivée au terminus des bus et du métro

Aujourd'hui c'est une action plus forte et plus visible - Frédérique Camilleri - Préfète de police des bouches du rhône