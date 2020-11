"Des opérations déprogrammées à l'hôpital du Mans sont réalisées au Pôle Santé Sud", explique sa directrice

La clinique Pôle Santé Sud du Mans va accueillir des opérations chirurgicales déprogrammées à l'hôpital public. "Dès ce mercredi, nous accueillons des praticiens du Centre hospitalier du Mans pour leur permettre de mener à bien des opérations chirurgicales qui ne peuvent pas être repoussées, comme par exemple dans le domaine de la cancérologie", commence Caroline Jund, la directrice du Pôle Santé Sud.

Le Centre Hospitalier du Mans a dû fermer 75% de ses blocs d'opérations chirurgicales à cause du coronavirus, 20% seulement au Pôle Santé Sud, qui joue le rôle de soutien à l'établissement public.

"Nous accueillions davantage de malades amenés par le SAMU, cela peut être dans le cas pour des fractures du col du fémur par exemple", explique Caroline Jund.

Pas de réanimation, mais des "lits COVID"

Comme lors de la première vague le Pôle Santé Sud n'a pas ouvert de lit en réanimation.

"Nous n'avons pas de service de réanimation en temps normal, et un service de ce type ne se compose pas que de lits, il faut aussi des équipements, des respirateurs, des humidificateurs. Et surtout cela nécessite de la main d'oeuvre et un savoir-faire infirmier et para-médical", analyse Caroline Jund.

"L'option retenue en Sarthe a été de faire une extension des services de réanimation déjà existants", continue la directrice du Pôle Santé Sud.

Pour autant, des lits dits de médecine COVID peuvent accueillir des malades. "Nous avons une unité qui peut monter jusqu'à 26 lits, actuellement, nous avons 16 patients qui sont hospitalisés", continue Caroline Jund.

Création de deux filières distinctes au Pôle Santé Sud

"La prise en charge initiale d'un patient COVID à l'hôpital se fait généralement quand celui-ci se présente aux urgences. D'où la nécessité de créer des filières distinctes pour ne pas qu'il y ait des contagions entre les malades COVID et non-COVID, ce que nous avons fait", explique Caroline Jund.

"Chez nous soit le patient se présente spontanément aux urgences, soit il est envoyé à l'hôpital par son médecin généraliste. Le SAMU peut aussi avoir un rôle de régulation" conclut la directrice du Pôle Santé Sud.