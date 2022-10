Gestion des déchets : des opposants à la redevance incitative en Dordogne lancent une pétition nationale

Les associations d'opposants à la redevance incitative et aux points d'apport volontaire ont décidé de contacter directement le Sénat. Une quarantaine d'associations et de collectifs de toute la France ont rédigé un texte commun, une pétition qu'ils ont envoyé sur le site de pétitions en ligne du Sénat. Elle doit être examinée dans les prochains jours avant d'être accessible aux potentiels signataires.

Si leur pétition obtient 100.000 signatures dans un délai de six mois, le texte sera examiné par la Conférence des présidents du Sénat qui peut décider de déclencher par exemple une mission de contrôle ou un débat. Les associations dont l'Amcodd (l'association des mécontents de la collecte des usagers de la Dordogne) fait partie en Dordogne souhaitent que le Sénat enquête sur ce nouveau système de collecte des déchets. Ces associations estiment que ce système est excluant et coûte très cher.

"Il faut aller plus haut"

Localement, les associations et les collectifs ont déjà lancé des actions localement mais pour Florence Poumarède, présidente de l'Amcodd (l'association des mécontents de la collecte des usagers de la Dordogne) "il faut aller plus haut [...] ce n'est pas qu'on se désintéresse pas du niveau local, c'est pas du tout ça mais on a déjà rencontré le préfet, le département, mais je pense qu'on n'en est plus de discuter avec le SMD3". En Dordogne, l'Amcodd a déjà lancé des recours administratifs devant la justice et elle réclame depuis longtemps un moratoire. Récemment la mairie de Périgueux a mis en place un cahier de doléances pour les habitants avant le déploiement de la redevance incitative en janvier "c'est très bien mais ça arrive un peu tard" explique Florence Poumarède "et c'est surtout la finalité qui ne va pas, car donner ce cahier de doléances au SMD3, on connait déjà la réponse [...] Il n'y aura aucune solution d'apportée".