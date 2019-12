Des opposants à la réforme des retraites à la rencontre de deux députés de Moselle, à Metz et Sarreguemines

Les députés LREM de Moselle à Sarreguemines et Metz, Nicole Trisse et Belkhir Belhaddad ont reçu ce jeudi, dans leur permanence, la visite de représentants de l'intersyndicale CGT, FO, Sud Solidaires et FSU contre la réforme des retraites.