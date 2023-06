Des orages et jusqu'à 100 millimètres de pluies localement attendus dans l'Hérault

Météo France place 57 départements dont l' Hérault, sur une large partie ouest et sud du pays en vigilance jaune orages pluies inondations à partir de ce vendredi et jusqu'à minuit dans un premier temps. Météo France précise que ces orages pourront donner de forts cumuls de précipitations en peu de temps et s'accompagner de grêle.

Appel à la prudence si vous sortez ce vendredi soir

Tout l'Hérault est concerné, confirme Alix Roumagnac de Predict Services, y compris la zone plus plus urbanisée du grand Montpellier avec des risques d'orages en milieu et fin de soirée, des orages peu mobiles avec des cumuls de pluies important jusqu'à 100 millimètres et sur une courte durée, avec du coup des ruissellements et inondations possibles de chaussées.

La fin de cette perturbation est prévue des samedi matin.