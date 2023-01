Des ordinateurs pour chauffer des appartements à Launaguet au nord de Toulouse

Des "data centers" ont été installés dans une soixantaine d'appartements du groupe Les Chalets à Launaguet, au nord de Toulouse. Des ordinateurs qui permettent de chauffer le logement tout en faisant des économies. Et on parle avec la responsable des réhabilitations pour le bailleur Les Chalets : Pauline Dussol.

France Bleu Occitanie : Les Chalets, ce sont 16.000 logements la région Toulousaine. Et donc 59, à Launaguet, sont chauffés d'une manière incroyable par des ordinateurs ?

Pauline Dussol : Oui, tout à fait. Donc on est sur une résidence qui est située à Launaguet où sur 59 logements, on a décidé d'équiper les logements de radiateurs numériques. En fait, c'est des mini data centers qui font des calculs et qui valorisent la chaleur dissipée par les processeurs informatiques utilisés pour des calculs de type ingénierie 3D.

Et ça chauffe assez ?

Ce sont des radiateurs classiques, l'utilisateur a la possibilité de régler sa température comme un radiateur normal. C'est des radiateurs qui sont développés par la société Qarnot et donc ce sont des petits Datacenter qui font des calculs lourds d'ingénierie ou de films 3D par exemple.

Et donc l'idée c'est de faire des économies ?

Déjà, il y a une première vertu, on va dire, c'est que finalement, ça revalorise de la chaleur toute façon, qui aurait été dissipée. Donc ça, c'est une notion un peu plus durable. Et puis surtout, les consommations liées à ces radiateurs sont remboursées aux locataires. Donc pour eux, c'est vraiment un plus et ça leur permet de faire des économies chaque mois. Au delà du confort thermique, il y a aussi une économie financière pour eux.

Et l'accueil des locateurs a été bon pour ces chauffages innovants ?

Ils ont été accueillis favorablement. On a un retour d'expérience sur une année, sur une période de chauffe qui a été plutôt favorable. On a à peu près 75 % de nos locataires qui ont bien procédé à leur demande de remboursement d'électricité et pour qui tout s'est bien passé. Là, sur la deuxième période de chauffe, on espère atteindre 100 %. Donc on n'est pas sur un besoin de convaincre, forcément, mais plutôt d'accompagner les locataires pour lesquels il y aurait des difficultés administratives pour procéder, par exemple, à la demande de remboursement. Pour cette première année d’expérimentation, les locataires ont économisé 300 euros environ par an en moyenne.

Comment est né ce projet à Launaguet... ?

La société Qarnot a présenté cette nouvelle solution. On a eu envie d'aller un peu plus loin dans la démarche d'une rénovation classique et d'essayer ces radiateurs un peu innovants.

Et il pourrait être amené à être étendu ?

Alors aujourd'hui, si le projet a réussi à se concrétiser, c'est parce qu'il a eu un appui économique et des financements, notamment via l'appel à projets NoWatt de la région Occitanie. Donc c'est vrai qu'on est encore sur des expérimentations qui sont un peu un petit peu coûteuses. Donc il faudrait voir après dans le développement plus loin.