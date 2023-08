Canicule : des ordures qui ne sont pas ramassées tous les jours à Marseille, les habitants sont excédés

Ce sont des spectacles dont les habitants des quartiers concernés se passeraient bien. Des ordures et autres encombrants qui jonchent les trottoirs, des quartiers de Marseille où les camions-bennes ne passent pas tous les jours, voire même parfois, pas toutes les semaines !

Résultats, des gravats et des déchets qui s'amoncellent alors que le thermomètre est au plus haut. Dans le 15e, le 5e ou le 3e arrondissement de Marseille, ces mêmes photos d'ordures non ramassées sont compilées sur les réseaux sociaux.

"Avec cette chaleur, ça devient insupportable, il y a des rats et surtout des odeurs" - Une habitante du 15e

Dans le 15e arrondissement, Soraya est excédée. Les ordures sont restées quatre jours sans être ramassées en bas de chez elle : "C'est une petite montagne d'ordures (...) on ne peut même pas appuyer sur l'interphone tellement ça pue !". Une fois le ramassage effectué, ça ne change pas grand chose : "Avec la canicule, il faut nettoyer derrière, désinfecter".

Des voisines de la résidence confirment : "On n'arrive pas à respirer (...) Vous pensez que c'est une résidence ici ? C'est un dépotoir à ordures, cela fait 12 ans que je suis là et je n'ai jamais connu ça !". Nora reste cloîtrée chez elle : "on n'ose plus sortir avec cette odeur (...) vous vous rendez compte, vivre dans des situations comme ça, c'est grave".

Face au ramassage des ordures trop rare, la métropole Aix-Marseille Provence invoque un problème de manque de personnel en ces périodes de congés, mais aussi des problèmes techniques qui contraignent d'amputer les tournées occasionnellement.