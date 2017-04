Des ouvriers sur les panneaux electoraux, aux côtés des candidats à la présidentielle

En Creuse, Haute-Vienne et dans le sud de l'Indre, il y aura peut-être un 12° panneau électoral dans votre commune. Une affiche et un slogan signé des 283 salariés de GM et S. L'équipementier automobile en difficulté doit sauver sa tête avant le 18 avril.

A La Souterraine, les 283 salariés de GM et S Industry demandent aux élus d'ajouter un 12° panneau électoral dans leur commune. Un panneau pour afficher la photo d'un ouvrier de cet équipementier automobile en difficulté ou bien un portrait de groupe.

GM et S est en redressement judiciaire, faute de commandes suffisantes de Renault et PSA, ses principaux clients.

L'idée a été présentée à une quarantaine d'élus venus visiter l'usine, et tous sont repartis avec leur affiche

Des élus sont venus retirer l'affiche éditée par les salariés

Ça a un petit côté rébellion qui n'est pas désagréable, et cela n'empêchera pas le processus électoral"- Vincent Turpinat, maire de Jarnages

Tous les élus sont invités à faire la démarche, même ceux qui n'ont pas de salariés sur leur commune:

Vincent Turpinat maire de Jarnages va jouer le jeu et nous dit pourquoi

Sur les 283 salariés de GM-S Industry, la plupart sont Creusois, mais 64 d’entre eux sont Haut-Viennois : dont (entre autres) 10 à Bessines- sur-Gartempe, 6 à Limoges, 5 à Saint-Sulpice-les-Feuille, 4 à Arnac-la-Poste et 2 à Folles.

14 sont Berrichons : dont 4 à Eguzon, 3 à Mouhet, 2 à Chaillac

Une quarantaine d'élus récupérent les affiches

Ce jeudi 6 avril les délégués syndicaux ont rendez vous avec à Paris avec Carlos Tavares le PDG de PSA . Ils veulent le convaincre de relancer ses commandes de pièces pour rendre leur usine plus attractive aux yeux des repreneurs.