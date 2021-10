Des pages de journaux portant des inscriptions antisémites glissées dans des boîtes aux lettres à Romainville

"Les activistes d'extrême droite semblent relever la tête", s'inquiète Sammy Ghozlan, président du Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA). Un habitant de Romainville (Seine-Saint-Denis) l'a alerté samedi matin après avoir retrouvé dans sa boîte aux lettres, des publications antisémites ou des coupures de journaux sur lesquelles le ou les auteurs ont écrit "Banquiers Juifs Ripoux - pouvoir juif, menace planétaire - le racket juif depuis 1945 ... et autres insanités", poursuit Sammy Gholzan.

Il annonce avoir porté plainte ce dimanche au nom du BNVCA. "L'habitant qui m'a prévu a aussi déposé plainte et j'invite tous les habitants qui ont reçu ces coupures a en faire de même, qu'ils soient juifs ou pas". Car ces tracts antisémites ont été déposés dans les boîtes aux lettres d'au moins une cinquantaine de pavillons de la rue du Capitaine Guynemer et de l'avenue du Colonel Fabien à Romainville. "Des élus qui en ont reçu ont donné l'alerte et des habitants ont aussi appelé la mairie. C'est là qu'on a compris l'ampleur du phénomène", explique Flavien Kaid, directeur de cabinet du maire. Sur ces coupures de journaux, figurent également des mentions anti franc-maçonnerie ou ciblant des représentants politiques.

Des coupures de journaux avec des inscriptions antisémites ou visant des représentants politiques ont été déposées dans au moins une cinquantaine de boîtes aux lettres à Romainville. - Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA)

François Dechy, le maire de Romainville s'est entretenu avec le préfet de Seine-Saint-Denis. Il n'exclut pas de porter plainte et "explore toutes les possibilités pour accompagner au mieux les habitants". Sammy Ghozlan a eu lui aussi un échangé avec le préfet qui a promis que _"tout sera mis en œuvre pour identifier et interpeller l'auteur des faits, y compris en usant des vidéosurveillances existantes"_. Le président du Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) souligne que les actes antisémites "sont beaucoup plus fréquents que les années précédentes".