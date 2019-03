Des Pailladins se mobilisent à Montpellier pour dénoncer la mauvaise isolation de leurs appartements

Ce mercredi 20 mars, un collectif d’habitants de la résidence Saint-Guihem à la Mosson a organisé une manifestation devant la CPAM de Montpellier. Ils dénoncent la mauvaise isolation de leurs appartements à l’origine de maladies. Le bailleur privé Erilia est mis en cause par les résidents.

Montpellier, France

La mauvaise isolation de leurs appartements les rend malades. Pour exprimer leur ras-le-bol, une vingtaine d’habitants de la résidence Saint Guihem (quartier de la Mosson) se sont déguisé en médecins devant la CPAM de Montpellier ce mercredi 20 mars. Ils sont révoltés contre le manque d'isolation de leurs appartements : 112 logements et près de 400 personnes sont concernés. Malgré les multiples réclamations des habitants au propriétaire privé de ces logements, Erilia, il n'y a pas eu de réponse satisfaisante d’après eux.

"Mon fils fait des convulsions à répétition." Une habitante de la résidence Saint Guihem

"J’ai eu des rhumes, des grippes, mon frère aussi. Du coup on est obligé de mettre plusieurs couvertures. J’en ai un peu marre", peste Ayoub, âgé de 10 ans. Avec son masque sur la bouche et sa blouse blanche Sihem ne décolère pas : "Mon fils fait des convulsions à répétition et à chaque fois c’est une rhinopharyngite ou une otite. Ces problèmes d’isolation nous empoisonnent la vie." L’autre problème, ce sont les factures d’électricité qui flambent : "Comme il fait froid, le chauffage est toujours allumé", regrette Sihem.

Si le collectif s’est réuni devant la Caisse primaire d’assurance maladie, "c’est parce que ce n’est pas normal que ce soit la Sécurité sociale qui paie les frais médicaux dus à l’isolation désastreuse. C’est à Erilia de prendre ses responsabilités", affirme Leila, la créatrice du collectif d’habitants.

Erilia promet des travaux

De son côté, le bailleur privé assure que les dossiers de deux familles sont pris en charge. Erilia a aussi été sollicité pour que les travaux d'amélioration puissent être intégrés au projet du nouveau programme national de renouvellement Urbain (NPNRU Quartier La Mosson).

Grâce à des subventions publiques, Erilia entend remplacer les menuiseries bois double vitrage par des menuiseries PVC ainsi que passer au chauffage électrique individuel. Mais pour le moment, impossible de dire quand les travaux vont débuter.