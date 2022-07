Des panneaux acoustiques posés le long de l'A10 à Saint-Avertin

Les travaux de pose de panneaux acoustiques le long de l'A10 à Saint-Avertin, en direction de Tours, ont commencé le 19 juillet et s'achèveront dans la nuit du 26 au 27 juillet. Sur 280 mètres, ces écrans doivent atténuer les nuisances sonores subies par les habitants de la rue des Fontaines et de la rue Grand Cour. Le nouvel aménagement "constitue la première étape concrète de la convention Autoroute Bas Carbone" précise la métropole de Tours, qui a signé cette convention avec Vinci Autoroutes à la fin de l'année 2021.

Des panneaux "ultra-bas carbone"

L'A10, qualifiée "d'axe stratégique au cœur de notre territoire" et "d'axe structurant des mobilités de demain" par Tours Métropole, doit répondre via cette convention à des objectifs de décarbonation des transports. Vinci Autoroutes a donc mis en place à Saint-Avertin des écrans "écoconçus à partir de béton ultra-bas carbone et de béton bois : des matériaux qui allient le meilleur gain carbone et d’excellentes performances mécaniques et acoustiques." Les 60 panneaux mesurent environ cinq mètres de largeur pour trois mètres de haut. L'utilisation de bois dans la conception des panneaux renforce le côté "absorbant" côté route, où les bruits sont transmis.

La métropole de Tours, qui dispose également d'un Plan de prévention du bruit dans l'environnement, avait déjà réalisé un aménagement semblable en mars 2021 le long de la bretelle d’accès à la RD 37, à La Riche.