Des panneaux dissuasifs "circulation difficile aux Goudes" énervent les commerçants du village marseillais

Vous avez peut-être aperçu ces panneaux d'affichage de la métropole Aix-Marseille-Provence dans Marseille : "Les Goudes circulation difficile de 10h à 22h" ou encore "stationnement difficile". C'est un message de dissuasion pour les automobilistes à qui on demande de préférer les transports en commun, mais c'est aussi une contre-publicité très mal perçue et considérée comme mensongère par certains commerçants des Goudes.

"La métropole dit aux touristes de ne pas venir"

Pour Eric Zakopian, gérant du bar "Le 20 000 lieues" et président du Comité d'Intérêt de Quartier (CIQ) des Goudes, c'est simple : "En fait, la métropole demande aux touristes de ne pas venir jusqu'à nous, et ça, pour nos affaires, c'est très mauvais !" se désole-t-il.

"Circulation difficile aux Gourdes" ? Pour lui c'est un mensonge : "Je fais le trajet très souvent depuis toujours, il n'y a quasiment jamais de trafic, parfois ça bouche un peu à la Pointe-Rouge certes mais c'est pas pire qu'ailleurs !"

Et certains le vivent même comme une discrimination comme son collègue de travail : "Soir de match en centre-ville : c'est le bordel. Est-ce qu'on met un panneau "N'allez pas au stade" ? Non ! Et bah là c'est pareil."

A cause du manque de transports en commun, beaucoup viennent en voiture jusqu'aux Goudes et ça crée un autre problème : le manque de places pour se garer. © Radio France - Juliette Pierron

"L'offre de transports en commun ne fait le poids"

Les commerçants le savent : la volonté de la métropole, c'est de limiter l'usage de la voiture. C'est également pour cette raison que toutes les demandes de création de places de stationnement ne sont plus acceptées aux Goudes. "Sauf qu'en échange, il faut plus de transports en commun !", s'énerve Didier qui travaille au grand Bar des Goudes.

La navette de la ligne 20 qui vient jusqu'aux Goudes. Le dernier départ est à 20h32 en été. © Radio France - Juliette Pierron

"Il y a une navette maritime par heure l'été et un minibus par heure, énumère-t-il. c'est pas assez." Son collègue Eric Zakopian insiste : "Avant d'interdire la voiture, il faut mettre des bus plus tard. Le dernier est à 20h30, si les gens veulent prendre un verre, faire l'apéro devant le coucher de soleil, c'est impossible."