Des panneaux publicitaires retirés à Lodève pour lutter contre "l'enlaidissement des communes"

Halte à l'enlaidissement de nos communes ! C'est le message porté par l'association Paysages de France qui lutte, notamment, contre les publicité invasive dans les villes et villages. Dans sa ligne de mire : ces panneaux scellés au sol pour faire la promotion de supermarchés, ou encore les publicités dans les arrêts de bus. A Lodève (Hérault), les panneaux en question ont été retirés au cours de ce mois de septembre, après une saisie de la préfecture par l'association. Il en reste néanmoins deux, parce que le propriétaire, la société spécialisée Pisoni, ne veut pas les retirer.

"Le code de l'environnement réglemente et protège les communes de moins de 10.000 habitants. En théorie, il ne peut pas y avoir de dispositif au sol qui va supporter de la publicité, ni sur le mobilier urbain. Dans la pratique, il y en a dans la plupart des communes, c'est une infraction et il faut donc les faire retirer", explique Danny Perrenot, administratrice de l'association Paysages de France en Occitanie. La pratique est donc illégale, mais les panneaux publicitaires continuent de fleurir. Parce que la DDTM, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ne peut pas être partout. "Il y a une impossibilité de la part de l'Etat et des services de l'Etat à faire respecter le code de l'environnement. Et plus il y a d'infractions, plus il est difficile de les faire respecter", complète-t-elle.

Les grandes villes ont leur propres règles en matière d'affichage publicitaire

Dans ces agglomérations de moins de 10.000 habitants, le maire n'a pas le pouvoir de police pour intervenir, c'est donc la Préfecture qui doit ordonner le retrait des panneaux publicitaires. En revanche, les plus grosses villes, comme Montpellier, disposent de leur propre règlement local de publicité et peuvent intervenir directement.

A Lodève, le travail n'est pas encore terminé, parce que Paysages de France doit encore faire retirer les panneaux publicitaires accrochés aux murs. "On a toujours des pubs autour de nous, c'est chiant. C'est pollution visuelle à fond", affirme Louis, un Lodèvois, qui défend le travail de l'association.

La prochaine étape de l'association Paysages de France, c'est de faire retirer ces publicités murales à Lodève. © Radio France - Thomas Vichard

Place aux panneaux publicitaires lumineux

Paysages de France sait déjà où elle va ensuite intervenir : Saint-Bauzille-de-Putois. "C'est un exemple flagrant. Une commune de 3.000 habitants qui est très éloignée de toute activité commerciale. Et quand vous entrez dans cette petite commune, vous avez un dispositif Pisoni avec une publicité Intermarché. On trouve partout aujourd'hui une uniformisation des communes quand on rentre dans une commune", détaille Danny Perrenot.

Un autre grand dossier désormais concerne les plus grosses agglomérations et leurs panneaux publicitaires lumineux.