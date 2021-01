"Des papiers pour Yolande" : une centaine de personnes mobilisées devant la préfecture de la Creuse

"Creuse terre d'asile", "pas d'étrangers en Creuse," les pancartes et les slogans annoncent la couleur, les soutiens de Yolande sont toujours là. Devant la préfecture de la Creuse, ils sont une centaine à s'être réunis à l'appel du comité de soutien à Yolande, d'Amnesty International, du Réseau Education sans Frontières, et de plusieurs autres organisations solidaires de cette cause.

"On a maintenu la manifestation pour montrer à Yolande qu'elle n'est pas toute seule," déclare Dominique Duranton, d'Amnesty International. Ce rassemblement, c'est le dernier épisode d'une semaine plein de rebondissements pour Yolande.

Arrivée en Creuse en 2016, cette femme congolaise de 39 demande depuis l'asile en France, pour échapper aux réseaux de prostitution qui l'exploitaient dans son pays d'origine. Or ce mercredi, le tribunal administratif de Limoges l'a débouté de sa demande d'asile. Elle est donc soumise à une OQTF (Obligation de quitter le territoire français). Aussitôt, les soutiens de Yolande se mobilisent, et les élus interpellent l'Etat. Sur Twitter, le député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau demande à la préfète de réexaminer son dossier. Vendredi dans l'après-midi, la préfète accède à la demande du député. L'OQTF qui vise Yolande pourrait dont être invalidée.

à lire aussi Le tribunal administratif déboute Yolande, migrante congolaise qui demandait à refaire sa vie en Creuse

Une bouffée d'espoir pour Yolande et ses soutiens, qui attendent maintenant une décision de la préfecture du département.