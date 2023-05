Des papiers sans rendez-vous pour un jour férié à Barbezieux en Charente

Les jours fériés, quand on ne travaille pas, c'est bien aussi pour s'acquitter des formalités administratives pour lesquelles on n'a jamais le temps. Exemple à Barbezieux en Charente, où la mairie avait choisi ce jour de Lundi de Pentecôte, pour faciliter les démarches, sans rendez vous, pour les cartes d'identité et les passeports. Dès 8 heures du matin, une file d'attente s'est formée sur le trottoir devant la mairie. Près de 80 personnes ont ainsi obtenu leurs précieux sésames.

A Barbezieux, le délai moyen pour obtenir des papiers d'identité, c'est 70 jours. C'est plutôt moins que la moyenne départementale. Il faut remplir le formulaire de pré-inscription sur Internet, attendre qu'on vous donne un rendez-vous dans deux ou trois mois, être disponible au moment du rendez-vous, et recommencer si un papier manque. Sophie s'insurge contre ces démarches administratives interminables, impossibles à satisfaire si on travaille toute la semaine.

