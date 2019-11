Des parapluies en bouteilles plastiques recyclées inventés à Bordeaux

Bordeaux, France

"Klaoos" a lancé, à la mi-octobre, une campagne de pré-vente et de pré-commande, pour aider à démarrer sa production avant Noël, sur la plateforme de financement participatif "Ulule". Le premier objectif fixé à 150 parapluies vendus, est atteint. C'est la troisième phase de développement avec la même volonté : arrêter de fabriquer de mauvais produits, jetés dès qu'ils sont cassés... et penser à la planète !

Claudia a quitté Paris pour Bordeaux il y a 4 ans. Et en 2017, elle a engagé sa reconversion professionnelle en lançant "Klaoos". C'est en emmenant ses enfants à la plage qu'elle a eu un déclic. "Tous les parasols que je trouvais à l'époque étaient des produits bas de gamme, ringards et de mauvaise qualité, qui se cassaient vite et ne duraient même pas une saison. Aujourd'hui 90% des parapluies et parasols sont produits en Chine et la mauvaise qualité est prédominante".

Elle imagine donc d'abord des parasols, dont la toile est faite à 100% grâce à du fil issu de bouteilles plastiques recyclés, en 2017, puis en 2018, les ombrelles destinées aux poussettes. Et finalement les parapluies. La confection 100% italienne. Au total, 8 petites entreprises interviennent pour la marque en France, en Italie et en Allemagne ; le graphisme et le design étant élaboré dans les bureaux à Darwin (par les salariés). Tout se veut écolo, y compris les encres utilisées sur les toiles. "On tient à ce que nos produits soient de très très bonne qualité pour qu'ils tiennent dans le temps et ne constituent pas un déchet à court terme." Prochain objectif de Claudia : que l'ensemble du parapluie soit un jour en matériau recyclé. Un parapluie est jeté toutes les 2 secondes dans le monde.