Comme tous les commerces non essentiels, dans le quartier du Vallon de Cran-Gevrier à Annecy, l'institut de beauté de Myriem Dalache est fermé. La jeune femme qui va bientôt accoucher de son 3 ème enfant, ne parvient plus à joindre les deux bouts. Les parents de l'école ont ouvert une cagnotte.

Des parents d'élèves d'Annecy lancent une cagnotte pour une maman démunie à cause des confinements

L'esthéticienne Myriem Damache encadrée de la présidente Cécile Roger et de la vice-présidente Maély Lofficial de l'association de parents d'élèves "Les p'tits loups du Vallon"

Un commerce à nouveau fermé dans le quartier du Vallon de Cran-Gevrier à Annecy en Haute-Savoie, un bébé qui va pointer son nez dans moins d'un mois, un mari indépendant comme elle, deux petits filles, un emprunt à rembourser pour l'institut de beauté 'L'Echappée Belle" il y a deux ans et toutes les charges liées à cette entreprise et aux deux salariées embauchées pour la soulager sur sa fin de grossesse. Voilà le sombre tableau.

C'est émouvant, et au-delà de l'argent, ça fait du bien de se sentir soutenue

Quand un jour dans la cour de l'école maternelle du Vallon Myriem Dalache s'est ouvert de cette situation critique et de l'angoisse dans laquelle sa famille se retrouve plongée avec ce deuxième confinement, l'association des parents d'élèves Les p'tits loups du Vallon, s'est aussitôt mobilisée pour lui venir en aide, par la création d'une cagnotte en ligne.

"Au-delà de l'argent, ce qui fait me vraiment du bien c'est d'être écoutée" raconte Myriem Dalache "et puis tous ces gestes de mes clientes qui viennent m'acheter des petits trucs pour participer au soutien moral, où des femmes que je ne connais pas mais qui ont entendu parler de ma situation et de la cagnotte, m'envoient des messages pour réserver un RDV pour un soin quand je vais rouvrir"