Depuis la rentrée, l'école primaire finit une demi-heure plus tôt à Cerisy-la-Salle, mais pas le bus, qui passe toujours à la même heure. La com com Coutances Mer et Bocage fait payer la garderie des élèves entre les deux. Les parents refusent de payer.

Cerisy-la-Salle, France

Mauvaise surprise de rentrée pour les parents d'élèves des villages autour de Cerisy-la-Salle. L'école primaire a changé d'horaire cette année. Au lieu de finir à 16h45 comme l'an dernier, les enfants sortent à 16h15, une demi-heure plus tôt. Sauf que pour les élèves qui habitent dans les communes alentours, Cametours, Savigny ou Carentilly, le bus, qui est aussi celui du collège, passe toujours à la même heure, à 17 heures ! Les parents n'ont pas été prévenus et aujourd'hui, on leur demande de payer pour garder les enfants jusqu'à l'arrivée du bus.

Je travaille à Granville jusqu'à 16h30, aucun moyen d'aller chercher mes enfants. Jusqu'ici tout allait bien, le bus arrivait chez moi à 17h30, je n'avais besoin ni de garderie ni de nounou. Alors que maintenant je n'ai pas le choix. C'est trop facile ! Nous on n'a rien demandé à personne" - Aude, parent d'élèves

2€ par jour et par enfant... pour 30 minutes

C'est la communauté de communes Coutances Mer et Bocage qui prend en charge la garderie de la quinzaine d'enfants concernés dans l'école. Elle fait venir un éducateur spécialement pour cette demi-heure, et facture 2€ par jour et par enfant au parents. "Quand on regarde par mois, par an, c'est énorme", explique Alexandre, qui devrait ainsi payer environ 65 euros par mois pour ses deux enfants.

L'école explique avoir changé ses horaires pour éviter une pause trop longue de deux heures le midi aux enfants, ce qui était un cas unique dans la Manche. Le bus continue de passer à 17 heures, car il dessert aussi le collège, et le conseil régional a refusé d'affréter un autre bus spécifiquement pour l'école primaire.

Bras de fer sur la facture

"Dans les autres communes, la garderie est gratuite jusqu'à l'arrivée du bus. Donc si je reçois une facture, je ne pense pas que je la paierai", explique un parent. En fait, la com com explique que la garderie est gratuite en attendant le bus seulement pour les RPI, car "l'attente y est beaucoup moins longue, environ 5 minutes" contre une demi-heure à Cerisy-la-Salle. Les élus de Coutances Mer et Bocage ont promis de rencontrer les parents d'ici 10 jours pour trouver une solution. Des parents qui réclament que la com com prenne en charge les frais de garderie.