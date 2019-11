Des parents d'élèves dénoncent depuis la présence de rongeurs dans l'école de leurs enfants

15 rue Chantin ; 75014

Il y avait plus d'agitation que d'habitude, ce vendredi matin, entre 8h et 9h, à l'ouverture de l'école maternelle de la rue Antoine Chantin, dans le 14è arrondissement de Paris. Les parents qui déposaient leurs enfants ont été accueillis par un dizaine de personnes de la FCPE : la fédération des parents d'élèves, venue les informer de la présence de rongeurs dans l'établissement depuis plusieurs mois. Ils dénoncent également l'état délabrés de certains murs contenant de l'amiante.

Ca nous dégoûte quand on mange

Si la plupart des parents se disent surpris et choqués, certains enfants sont au courant : des rats et des souris, ils en ont déjà vu dans l'école "et ça nous dérange quand on mange". "On les voit traîner parfois". "Après ça nous dégoûte quand on mange !" "Ca nous coupe l'appétit !" ajoute d'autres enfants."

Une dératisation a bien été faite, mais uniquement dans les couloirs et les classes, et non dans la cantine ni dans les cuisines, en sous-sol. Car le protocole n'est pas le même explique Sophie Galdéano, représente de la FCPE de l'établissement.

Alertée en juin dernier, la fédération a prévenu les élus du 14è arrondissement et la Caisse des Ecoles qui s'en sont plaints auprès de la mairie de Paris. Faute de réponse satisfaisante et de guerre lasse, la FCPE a décidé de mener cette opération de tractage et de convoquer les médias explique Sophie Galdéano.

Le temps que les gens se bougent... c'est compliqué

A la présence des rongeurs, s'ajoute celle de l'amiante, dans des murs décrépis et détruits à certains endroits. "les enseignants n'ont pas le droit de fixer une punaise sur un mur à cause de l'amiante" confie Sophie Galdéano. Elle demande à la mairie de Paris de faire des analyses. "C'est quand même inquiétant pour la santé de nos enfants. C'est des petits enfants !" s'inquiète cette maman venu déposer son fils de 4 ans. Francesca, une autre maman ajoute "ce qui me dérange ici et de façon générale, c'est le temps d'action, le temps que ça remonte la chaîne hiérarchique et que les gens se bougent, c'est compliqué, c'est hallucinant".

La mairie de Paris que nous avons contacté nous assuré qu'elle allait mener des analyses de désamiantage et de dératisation dès la semaine prochaine.