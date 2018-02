Poitiers, France

L'Arménie, la famille Yéprémian ne veut plus y retourner. Elle est considérée comme étrangère là-bas, après avoir chassée du pays pour des raisons politiques. C'est à Poitiers qu'Artur, sa femme et ses 2 enfants se sentent chez eux. Cela fait quatre ans qu'ils y habitent. "Je voudrais rester ici, assure Artur. Ici, tout le monde est gentil, les enfants vont à l'école, tout se passe bien, et ils parlent le français."

Ses deux fils, Jano et Karen, âgés de 9 et 8 ans, sont scolarisés à Jules Ferry. Parfaitement intégrés, ils ont "plein de copains", mais ont du mal à faire leurs devoirs dans la petite chambre d'auberge de jeunesse où habite la famille. Une chambre payée un temps par la Croix-Rouge et depuis août, par la solidarité de citoyens. "C'est petit ici, on n'a pas de place pour faire les devoirs, explique le plus jeune de la fratrie, Karen. Moi, je voudrais une maison et que papa et maman travaillent."

Des promesses d'embauches exigées par la préfecture

Artur montre son autorisation de séjour, qui arrive à échéance le 1er avril. © Radio France - Adrien Bossard

Aujourd'hui, Artur et sa femme ne peuvent en effet pas travailler. Leur autorisation de séjour, qui arrive à échéance au 1er avril, exclut cette possibilité. Pour bénéficier d'une prolongation de leur titre de séjour, la préfecture leur a pourtant demander des garanties, à savoir des promesses d'embauches. "C'est quand même un comble alors qu'ils ont une autorisation de séjour sans autorisation de travail, s'offusque Florence Paillat, président de l'association des parents d'élèves à Jules Ferry. Mais bon, on les a aidés à trouver des employeurs puisque c'est ce qui était demandé. Franchement, ça n'a pas été simple, ça nous a demandé beaucoup d'énergie mais on a fini par trouver. Aujourd'hui, deux entreprises de Poitiers sont prêtes à embaucher Artur et sa femme."

"L'impression d'avoir été floué dans cette histoire", Florence Paillat

Le dossier est donc complet depuis trois semaines. Mais depuis, toujours aucun signe de la préfecture. "Elle ne répond pas à nos demandes de rendez-vous, ils ont tout entre leurs mains pourtant." Et le temps presse. "Dans un mois, les Yéprémian devront peut-être rentrer en Arménie, tout ça parce que la préfecture tergiverse. Mais à vrai dire, j'ai l'impression qu'on a été floué dans cette histoire, peste Florence Paillat. Ces demandes de promesses d'embauches, c'était pour gagner du temps."

L'association des parents d'élèves a écrit une lettre ouverte à la préfète de la Vienne. Et en attendant une réponse, elle a mobilisé d'autres écoles de Poitiers pour une pétition. Elle récolte à ce jour plus de 500 signatures.

La lettre ouverte écrite par les parents d'élèves. © Radio France - Capture d'écran

Contactée par notre rédaction, la préfecture de la Vienne n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations.