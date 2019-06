Des parlementaires alsaciens s'engagent contre l'abandon des animaux

Alsace, France

"Un être sensible ne se jette pas", c'est le titre de la tribune publiée dans le Journal du Dimanche ce 30 juin. A quelques jours des vacances et alors que 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année en France, 240 parlementaires français lancent un appel. Parmi eux plusieurs députés et sénateurs alsaciens : la sénatrice haut-rhinoise Catherine Troendlé (LR) et des députés ; Vincent Thiébaut (LREM) et Laurent Furst (LR) dans le Bas-Rhin ainsi que Jean-Luc Reitzer (LR) et Eric Straumann (LR) dans le Haut-Rhin.

Ils s'engagent à déposer une proposition de loi plus dure sur les abandons d'animaux. "Manifestement, le durcissement pénal de la sanction de l'abandon – deux ans de prison et 30.000 euros d'amende – n'a pas obtenu l'effet escompté", regrettent-ils dans leur tribune.

"La stérilisation obligatoire des chats est entrée en vigueur dans certaines régions belges. C'est une mesure unique en Europe dont il conviendrait de s'inspirer afin d'éviter les abandons de portées et la multiplication des îlots de chats errants dans nos communes", préconisent également ces signataires.