Des parlementaires demandent à mieux encadrer les locations de meublés de tourisme

"Ensemble, encadrons les meublés touristiques" : le ton est donné d'emblée sur le site mis en place par quatre parlementaires : Julien Bayou, l'écologiste de Paris, le député socialiste et le sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques Inaki Echaniz et Max Brisson, ainsi que le député Horizons de Charente-Maritime Christophe Plassard.

Ils appellent les élus locaux à se joindre à eux pour "faciliter l’accès de toutes et tous au logement", évoquant la pénurie de logement pour les locaux et les travailleurs saisonniers, en raison de "l’offre de locations saisonnières de courte durée et des meublés touristiques, dont la multiplication est devenue démesurée par l’effet des plateformes numériques telles qu’Airbnb, Abritel ou Booking." Ils demandent notamment un changement de fiscalité, assimilée à une "niche fiscale" pour les propriétaires et la limitation à 90 au lieu de 120 le nombre de nuitées louées pour une résidence principale.

Appel entendu par Agnès Le Brun, conseillère régionale de Bretagne et ancienne maire de Morlaix.

France Bleu Breizh Izel : Vous répondez à cet appel.

Agnès Le Brun : Tout ce qui est transpartisan est bienvenu parce que par les temps qui courent, ça ne peut être qu'un facteur de réussite. Et puis, c'est rendre aux collectivités locales leur responsabilité, leur rôle. Les collectivités locales sont les mieux placées pour savoir ce qui est bon pour leur commune. Ils ont, paraît-il, même été élus pour ça. C'est une démarche intéressante parce qu'elle vient aussi de parlementaires d'origines géographiques différentes. On a une prise de conscience générale qui ne concerne pas qu'une région en particulier. Et les plateformes de location dont on parle ne pourront être régulées que par une volonté collective. C'est évident.

Mais les maires ont-ils intérêt à se passer de meublés de tourisme avec par exemple le maintien de la taxe d'habitation uniquement pour les résidences secondaires ?

Oui, ce n'est pas "haro sur le baudet". Il ne faudrait pas dire que ces locations, c'est ce qu'on a pu inventer de pire en matière d'hébergement touristique. Et ce serait hypocrite de le dire, parce que les avantages sont multiples et ils sont évidemment en faveur des collectivités qui touchaient des taxes et qui ne les touchent plus, c'est une manne financière. En 2021, je crois que la taxe de séjour qui a été touchée, c'est plus de 5,7 millions d'euros.

C'est aussi un complément de revenu qui est intéressant pour, par exemple, une dame seule dont l'enfant étudiant est parti et qui a laissé une chambre libre, un complément de revenu pour une petite retraite, un petit salaire. C'est également un développement touristique de communes qui n'ont pas d'hébergement hôtelier, comme en centre-Bretagne, et qui peuvent maintenant recevoir des touristes parce qu'ils disposent de locations de ce type. Et enfin, c'est un tourisme qui est accessible parce que c'est souvent moins cher. Mais on en connaît les excès dévastateurs.

Il y a des spéculateurs qui se sont installés sur le marché, qui font commerce de logements là où ils devraient être simplement bailleurs. Et puis évidemment, ça crée une tension dans le logement saisonnier absolument insupportable aussi bien pour les saisonniers que pour les étudiants. La location à l'année chute.

Et c'est compliqué de se loger à l'année ?

Ça s'est accéléré. Lorsque, en 2018, nous avons été retenus parmi dix villes bretonnes pour l'action Cœur de ville, qui a donné un accélérateur d'attractivité formidable pour la zone géographique, ce sujet-là a été identifié. Donc en effet, il y a des pistes. Par exemple l'enregistrement obligatoire quand il y a un changement d'usage, puisqu'on passe de bailleur à une activité commerciale pure, comme à Lorient.

L'une des propositions vraiment intéressantes, c'est le plafonnement du nombre de nuitées, de sorte qu'on rentre dans une fiscalité normale avec la disparition de cette niche fiscale. Mais méfions-nous de l'arbre qui cache la forêt : la crise du logement, c'est le premier sujet. La crise du logement, c'est le premier sujet. Il faut construire des logements, il faut avoir des logements dignes qui ne soient pas des passoires thermiques. Il faut arrêter le cercle vicieux bureaucratique qui empêche les maires de construire comme ils l'entendent et ça participera à la régulation. Mais la régulation est indispensable et l'initiative parlementaire est vraiment bienvenue.

