Des partis d'opposition réagissent à l'affaire de violences qui met en cause le maire de Laval

L'affaire secoue la ville de Laval depuis ce mardi 12 novembre. Une femme accuse le maire lavallois de violences sexistes et sexuelles. Cette affaire fait réagir jusque dans les rangs de l'opposition.

Ce mercredi 13 novembre, on est au lendemain de révélations sur le maire de Laval, mis en cause dans une affaire de violences sexistes et sexuelles. François Zocchetto était sénateur en 2016, il accompagne le secrétaire d'Etat Jean-Vincent Placé lors d'un déplacement officiel à Rome.

Le soir des attentats de Nice, une ancienne collaboratrice du secrétaire d'Etat, sur la demande de ce dernier, aurait été contrainte de danser avec le maire de Laval et il aurait eu des gestes déplacés. C'est une affaire qui fait beaucoup réagir dans l'opposition.

Un effet sur les municipales ? Oui, selon le RN

Il y a des accusations de violences mais Jean-Michel Cadenas du Rassemblement National, retient aussi les mensonges. En 2018, François Zocchetto expliquait avoir pris congé du secrétaire d'Etat, rapidement après avoir appris pour les attentats :

La jeune femme indique qu'ils ont passé le reste de la nuit à boire et à faire la fête donc il faut cette affaire-là pour que François Zocchetto, du bout des lèvres, commence à admettre que ça ne s'est pas passé tout à fait de la même manière. Cela montre une certaine duplicité qui est très liée avec l'aspect communication quelques mois avant les élections. Je pense qu'il faut analyser ce revirement de cette façon.

Jean-Michel Cadenas se questionne sur les conséquences autour de la candidature de François Zocchetto. "Est-ce-que cette affaire va arriver aux yeux et aux oreilles des électeurs ? Je le pense, sauf si elle est mise sous le boisseau. Cela peut être de nature à modifier la perception que les électeurs et les électrices de Laval vont avoir vis-à-vis de François Zocchetto", analyse-t-il.

Le PS mis en cause, une réponse "médiocre" selon Guillaume Garot

Le maire de Laval en tout cas, se défend et il met en cause le parti socialiste. La victime aurait des liens avec ce parti et il y aura un candidat PS aux municipales. Il n'y a pas de "hasard" donc, pour François Zocchetto, si l'on en croit un communiqué. Cela fait réagir le député socialiste Guillaume Garot :

C'est une réponse médiocre de la part de François Zocchetto parce qu'il est en difficultés, il cherche à détourner l'attention. Il voudrait en faire une affaire politique alors que ce n'est qu'une affaire personnelle, qui le met en cause, lui et sa conscience. C'est l'affaire de François Zocchetto vis-à-vis d'un comportement qu'il a reconnu et surtout, vis-à-vis de cette jeune femme.

Une affaire que François Zocchetto va devoir expliquer très prochainement à Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI, le parti qui l'a investi pour les prochaines municipales.