La maire de Paris, Anne Hidalgo, a réagi mercredi aux dégradations homophobes de passages piétons dans le Marais. Elle a décidé de rendre permanent la coloration arc-en-ciel de ces passages piétons repeints d'abord pour la Gay Pride. Ils avaient été recouverts de blanc et d'insultes homophobes.

Paris, France

Des passages piétons aux couleurs multicolores LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et trans) seront permanents à Paris. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, l'a annoncé mercredi.

Plusieurs carrefours du quartier du Marais, où sont concentrés la majorité des bars et boîtes de nuit gays de Paris, avaient été ornés de ces passages piétons colorés temporairement avant la "Gay Pride". L'un d'entre eux avait été dégradé et recouvert d'insultes homophobes en début de semaine. Les inscriptions avaient été effacées et la maire avait indiqué avoir saisi le procureur de la République de Paris.

Face à cet acte homophobe, la maire a voulu faire une action symbolique. Elle a donc décidé que ces passages piétons installés dans le quartier gay seraient arc-en-ciel de façon permanente. Elle a même annoncé qu'il y en aurait deux de plus, toujours dans le même quartier. Ils seront peint dans la nuit de jeudi à vendredi.

La haine anti #LGBTQI a frappé au cœur du symbolique Marais de #Paris04. Des arriérés ont recouvert les passages piéton arc-en-ciel et taggé «Les #LGBT hors de France!» Notre réponse ce sera samedi,des centaines de milliers de personnes défileront pour la Marche des Fiertés ! 🌈 pic.twitter.com/DBXgx3nXsF — Jean-Luc Romero (@JeanLucRomero) June 26, 2018

"La lutte pour l'égalité des droits et contre les discriminations se tient pendant la Quinzaine des fiertés mais aussi toute l'année", a indiqué la maire de Paris devant la Conférence de l'European LGBT Police Association qui se tient jusqu'à vendredi à l'Hôtel de Ville.

La maire veut donner un "signal résolument positif et bienveillant" et adresser un "message de bienvenue" aux visiteurs du quartier.