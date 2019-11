Des pâtes de Vaucluse 2% plus chères à cause des mauvaises récoltes en Ukraine et Canada

Département Vaucluse, France

Le prix du blé inquiètent certains fabricants de pâtes de Vaucluse. Les cours mondiaux du blé dur ont bondi de 30% il y a quelques semaines. le Syndicat des Industries Fabricants de Pâtes Alimentaires de France (Sifpaf) redoute des difficultés d'approvisionnement. Le consommateur pourrait voir augmenter de quelques centimes le prix des pâtes dans quelques semaines.

Effet ricochet en Vaucluse des récoltes du Canada et d'Ukraine

A Carpentras, Coquelicot Provence produit 900 tonnes de pâtes bio chaque année et son directeur évoque un effet de ricochet. Il va devoir augmenter le prix de ses pâtes de 2% au premier janvier à cause de la météo en Ukraine et au Canada. Concrètement ce sera une hausse de 8 à 10 centimes pour un paquet de pâtes Coquelicot Provence. La récolte a été mauvaise et les prix ont flambé de 30% il y a quelques semaines. Les fournisseurs européens ont augmenté de 20% leurs tarifs. A Entraigues, les pâtes Lazzaretti (30 salariés) encaissent sans problème la hausse puisque Lazzarreti a passé un contrat avec ses producteurs bio pour garantir le prix du blé et éviter les fluctuations. Autre producteur : Lumafrais à Bédarrides, habitué aux fluctuations du prix du blé : "tous les ans ça monte et ça descend" dit la directrice qui attendra juin 2020 pour envisager peut-être une augmentation du prix des pâtes. A la Coopérative Agricole de Bollene-Orange, on surveille attentivement les cours: ils sont à nouveau à la baisse depuis quelques jours. Le Vaucluse produit prés de 40 000 tonnes de blé dur chaque année.