Des pâtissiers mayennais en colère, ils veulent fermer boutique le temps du confinement

Vous avez peut-être vu la vidéo de ce pâtissier mayennais en colère sur les réseaux sociaux, celle d'Adrien Marès, pâtissier chocolatier à Mayenne. Il aimerait fermer sa boutique le temps de ce confinement, de cette crise du coronavirus.

Il fait partie des commerces alimentaires qui doivent rester ouverts pour vous permettre de faire vos courses, de vous nourrir mais pour Adrien Marès, la pâtisserie est loin d'être une nécessité.

Adrien Marès a honoré les quelques commandes qui lui restait et maintenant, il ferme sa boutique aux clients qui, de toute façon, ne viennent plus :

Mardi, j'ai vu quatre clients, mercredi quatre aussi et le pire, c'était jeudi avec trois clients. D'habitude, j'en vois 70 par jour

Du coup, il a arrêté sa production car ces gâteaux ont peu de chances d'être vendus. Il risque déjà de perdre les marchandises qui lui restent. "On a des chambres froides donc heureusement, certains entremets vont pouvoir se conserver mais pas deux mois non plus car, malgré tout, les mousses sèchent au contact du froid", explique Adrien Marès.

Manque de masques, de gel... de protections sanitaires en boutiques

Ce qui l'inquiète le plus s'il reste ouvert, c'est de propager le virus dans sa boutique. "J'ai demandé à mon pharmacien de me fournir des masques parce qu'on est en contact avec des clients mais on n'est pas prioritaires. On va donc servir des clients sans aucune protection avec de simples gants", poursuit ce pâtissier.

On met en danger nos équipes et nos clients

Pas question non plus pour Séverine Helbert, la gérante de la pâtisserie-chocolaterie ID Sucré à Laval de rester ouvert, surtout avec la période de Pâques qui arrive, et qui amène beaucoup de monde.

Trouver d'autres canaux de vente pour les chocolats de Pâques déjà prêts

Elle va donc faire autrement. Les magasins mayennais "Le Panier Fermier" qui livrent des courses ont proposé de vendre leurs chocolats, des boulangeries de Changé et Bazougers devraient aussi en proposer dans leurs boutiques. Séverine Helbert aimerait également mettre en place un drive, mais en réduisant au minimum les contacts et seulement la semaine de Pâques.

Ces pâtissiers aimeraient donc pouvoir fermer officiellement, avec l'accord des autorités car pour l'instant, ils ont l'obligation de rester ouverts. C'est même la condition pour pouvoir bénéficier du chômage partiel pour eux et leurs salariés. Les artisans pâtissiers de la Mayenne sont en train de se mobiliser pour faire changer cette règle.