Les patrons de discothèques mosellans dénoncent les soirées privées

La soirée devait commencer à 22h... mais un quart d'heure avant, trois patrons de discothèques (le Klubb à Metz, le 33 à Saint-Avold, et le Prince's à Thionville) et leur service d'ordre ont déboulé devant le Royal, rue Gambetta à Metz, empêchant les 150 étudiants qui s'étaient inscrits de rentrer dans le bâtiment. Le face-à-face a eu lieu dans le calme, sous l'oeil avisé de la police. Les gérants de boîte de nuit ne comprennent pas pourquoi ce genre de soirées est autorisé, alors qu'eux ne peuvent plus du tout exercer leur métier depuis le mois de mars dernier, à cause de la crise sanitaire.

Thomas Thévenet est DJ indépendant, il faisait également partie des manifestants. Il dénonce l'incohérence des restrictions décidées par le gouvernement : "Aujourd'hui les établissements qui peuvent recevoir du public sont classés par catégories. Les discothèques sont classées P comme piste de danse et doivent rester fermées. D'autres établissements comme les bars, les restaurants ou les salles, sont classés avec d'autres lettres, comme le Royal. Il peut donc organiser des manifestations. Mais comment des étudiants peuvent organiser des soirées avec alcool et DJ, quand nous, professionnels du secteur, nous ne pouvons pas ?"

Pas la bonne cible

De son côté, Alexy, le responsable de la société Heat Event, qui a organisé la soirée étudiante de ce jeudi, déplore cette opération coup de poing : il était dans son bon droit. "Notre soirée était parfaitement légale. Nous n'avions pas besoin de la déclarer parce que c'était une soirée privée. On avait une billetterie, avec des billets nominatifs. On contrôlait la température à l'entrée. On avait une jauge limitée : 150 personnes pour 400m2. Les clients étaient assis, il n'y avait pas de service au bar mais à table. Sur le fond, on comprend leurs revendications, on les partage même. Mais la forme est désastreuse".

Une minorité de 20 personnes ne peut pas prendre en otage la jeunesse. On ne fait pas justice soi-même - Alexy, organisateur de la soirée étudiante au Royal

Alexy a dû rembourser ses clients, payer le matériel, la location de la salle, le service de sécurité... soit un préjudice de 3.000 euros pour cette seule soirée, la première qu'il organisait depuis le confinement en mars dernier. "Nous avons déposé plainte, car c'est un blocus, une entrave à notre exercice commercial".

Détresse de la profession

Thomas Thévenet, lui, n'a rien contre les organisateurs en particulier : il en veut au gouvernement qui n'entend pas la détresse de la profession. Avec la prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui a été votée jeudi soir par les députés (le "régime transitoire d'exception"), il estime que sa profession va tout simplement disparaitre. "Pour nous, ça signifie que le secteur de l'événementiel va rester à l'arrêt jusqu'en avril 2021. Les aides de l'Etat se font encore attendre. Moi, je ne suis pas éligible aux aides, les critères étaient trop complexes. On nous a retiré du jour au lendemain notre droit fondamental de travailler. Moralement, ça devient dur."

On a l'impression que le monde de la nuit est en train de mourir, dans l'indifférence générale - Thomas Thévenet, DJ indépendant messin

Concernant la soirée de ce jeudi, les autorités le confirment : elle était parfaitement légale. C'était une soirée privée, où les règles sanitaires étaient respectées : jauge réduite, service à table et non au bar, absence de piste de danse... Alexy, le gérant de la société Heat Event, le promet : il va continuer à organiser des soirées pour les 18-25 ans, de manière responsable. Les patrons de discothèques, eux, avaient proposé au gouvernement un protocole sanitaire similaire, qui leur a été refusé.