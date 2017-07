Des patrouilles Sentinelle dans le Gard tout l'été

A la demande du préfet du Gard, durant les deux mois d'été, des militaires patrouilleront dans le Gard, c'est l'opération Sentinelle. Ils patrouilleront autour des lieux de passage ou de rassemblement

Des militaires en renfort cet été à la demande du préfet du Gard et ça pour deux raisons : le Gard est un département fortement radicalisé et ce département connaît un fort afflux de population au cours des mois de juillet et d'août. Ces militaires patrouilleront autour des lieux fortement fréquentés. Ce sera aussi bien un lieu de passage comme la gare de Nîmes, que des lieux de rassemblement importants comme les concerts ou encore le Pont du Gard ou Le Grau du Roi lors de manifestations ponctuelles.

Benoît Durieux, général de brigade, commandant la 6ème brigade légère blindée de Nîmes Copier

Des militaires qui ne viennent pas des régiments stationnés dans le Gard, tous les personnels des unités gardoises sont soit en opération extérieure soit le point d'y partir. A quel régiment appartiennent-ils ? Pas de réponse pour raison de sécurité répond le préfet. Combien sont-ils ? Pas plus de réponse. Où sont-ils hébergés ? Même non-réponse. Des soldats disponibles car, avec les vacances, les patrouilles Sentinelle près des écoles ont été supprimées, permettant de faire bouger ces personnels.