Des pères en marche au départ de Marseille pour défendre l'Egalité parentale

C'est vers 10h ce mercredi, 10 novembre que la dizaine de parents va s'élancer depuis Marseille pour cette "Marche des Pères pour l'Egalité parentale". Un collectif de parents pacifistes et indépendants, mobilisé pour l'égalité papa/maman, avec un seul but , le bien être des enfants et des familles. Parmi leurs revendications figure la garde alternée "il faut faire de la résidence alternée un principe de base dans l’intérêt des enfants" précise Rémy, un des marcheurs papa d'un petit garçon de 4 ans, séparé de la maman depuis 2 ans, et qui se bat pour obtenir une garde alternée. En France, elle n'est accordée que dans 12 % des cas quand la séparation se passe mal, et 5% pour les enfants de moins de 4 ans. La France, loin derrière ses voisins : la Belgique est à 37%, l'Italie à 40% et la Suède à 48% de garde alternée accordée. « _Chaque enfant a le droit de grandir en profitant autant de ses deux parents_" poursuit Rémy, "pour le bien-être des enfants et de leurs familles, le collectif souhaite que le principe de base pour la résidence alternée soit inscrit dans le code civil ».

"Nous marchons pour tous les enfants et les familles qui souffrent de ces situations de conflits" - Charte des 3 revendications

Les marcheurs réclament également le renforcement de la loi pour les non-représentations d’enfant, qui restent majoritairement impunies. Sur 32 400 plaintes relevant du contentieux sur l’exercice de l’autorité parentale en moyenne chaque année, 68% de ces infractions signalées ne sont pas sanctionnées par la justice. Alors que les sanctions sont pourtant prévues par la loi: un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. "Des projets et propositions de lois s’enchaînent depuis des décennies sans vraiment aboutir et résoudre ces problèmes majeurs qui sont dangereux pour la santé et l’avenir de nos enfants" rappelle le collectif des marcheurs pour l'égalité parentale.

Des mesures contre l’éloignement géographique volontaire

Troisième revendication des parents marcheurs, que des mesures soient prises contre ce qu'on appelle "l'éloignement géographique volontaire", ou quand un parent se réfugie derrière son bon droit pour s’éloigner à des centaines de kilomètres de l’autre parent, avec pour conséquence des enfants qui souffrent de ces situations de conflits et d’injustice. La pétition en ligne "Egalité Parentale: 3 revendications pour le bien être des enfants" a déjà recueilli plus de 38 000 signatures. Les marcheurs arriveront le 17 décembre à Paris. Une dernière étape ouverte à tous, avec la volonté de rassembler ce jour là le plus grand nombre (parents, grands-parents, enfants…) pour porter leur revendication jusqu'à l'Assemblée Nationale.