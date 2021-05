Des Périgourdins vaccinés même un jour férié

Les cinq couloirs de vaccinations fonctionnent tous normalement au centre de la Filature à Périgueux. Le plus grand centre de vaccination de Dordogne maintient la cadence tous les jours, "weekend et jour férié compris" explique Stéphanie Jonas, directrice en charge de la gestion de crise à l'hôpital de Périgueux qui gère ce centre.

Stéphanie Jonas, directrice en charge de la gestion de crise à l'hôpital de Périgueux Copier

Un centre ouvert 7 jours sur 7

Le centre de la filature va fonctionner sept jours sur sept au mois de mai et "on va continuer comme ça pour les mois à venir et même pour la période d'été", précise Stéphanie Jonas. En ce jeudi de l'Ascension, beaucoup de rendez-vous ont été attribués pour des deuxièmes injections comme pour Anne de Terrasson : "la date était imposée mais cela ne pose aucun problème et cela permet d'être libre quand on doit aller travailler".

Le reportage de France Bleu Périgord Copier

Une vingtaine de soignants, médecins, aide-soignants et infirmiers sont mobilisés pour 10 heures de temps de travail chaque jour. Parmi eux, Sylvette Sourzat-Nedelec. Cette infirmière à la retraite depuis septembre dernier est présente à la Filature depuis son ouverture. Pour elle, c'est la poursuite de son engagement dans la santé publique et "surtout en cas crise sanitaire, c'était difficile de rester à la maison les bras ballants". Travailler un jour férié ne change pas la donne pour cette infirmière, "c'était déjà le cas au cours de ma carrière, les jours de semaines et les jours fériés se ressemblaient".

Jusqu'à 1.200 doses administrées chaque jour

Ce centre peut administrer jusqu'à 1.200 doses chaque jour sur 10 heures grâce à une organisation millimétrée et un parcours fluide pour les personnes qui ont rendez-vous. Les personnes qui ont préalablement pris rendez-vous sont accueillies à l'entrée, puis orientée dans le centre pour remplir un questionnaire avant d'être examinée par un médecin, puis vaccinée. Elles reçoivent ensuite un certificat de vaccination et une autre date de rendez-vous si elles n'ont pas eu la deuxième dose. Elles doivent ensuite rester 15 minutes avant de pouvoir repartir.

Une affiche précise bien à la sortie du centre, que la vaccination n'empêche pas la transmission et qu'il faut maintenir les gestes barrières même si l'on est vacciné.