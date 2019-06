Des permanences de policiers pour instaurer un dialogue avec les Mosellans dès la rentrée

Moselle, France

Philippe Tireloque, invité de France Bleu Lorraine ce jeudi, a pris ses fonctions dans le département le 10 avril dernier. Le premier mois de travail a été consacré au G7 de l’environnement à Metz, "une réussite sur le plan de la sécurité", dit le nouveau Directeur départemental de la sécurité publique en Moselle. Il vient d’achever sa tournée des commissariats dont il a la charge.

"J’ai trouvé des fonctionnaires particulièrement impliqués. J’ai aussi trouvé des partenaires particulièrement motivés pour travailler avec nous. J’ai trouvé aussi _des conditions matérielles de travail de mes fonctionnaires qui ne sont pas satisfaisantes et je vais m’employer à les améliorer_. C’est déjà le cas pour l’accueil du commissariat de Metz, on est en train de le rénover et de l’agrandir. On espère pouvoir l’ouvrir à la population en début de l’année prochaine. C’est le cas également à Sarrebourg où on est en train de trouver une solution pour reloger le commissariat qui est aujourd’hui particulièrement vétuste", dit-il.

La police n’est pas le seul acteur pour lutter contre l’insécurité

Suite à ces observations, le patron des policiers mosellans a fixé ses priorités. Elles seront notamment consacrées à l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de police et à renouer un dialogue avec la population. "Je pense que j’ai cette réputation de proximité avec mes effectifs et je suis très motivé pour améliorer leurs conditions de travail", précise Philippe Tireloque.

Le Directeur départemental de la sécurité publique en Moselle tient aussi à renforcer la collaboration avec différents partenaires pour améliorer la sécurité dans le département. "La sécurité du quotidien c’est forcément un travail en coproduction. La police n’est pas le seul acteur pour lutter contre l’insécurité. Il faut absolument impliquer l’éducation nationale, les bailleurs, les transporteurs et les mairies bien évidement", précise le patron des policiers mosellans.

Renouer le dialogue avec la population

"L’autre priorité c’est aussi d’arriver à instaurer un dialogue permanent et constant avec la population. Dès la rentrée prochaine, je vais demander à l’ensemble des chefs de police de consacrer un créneau de leur emploi du temps pour pouvoir recevoir la population, avec ou sans rendez-vous. D’ailleurs, je montrerai moi-même l’exemple puisque je recevrai personnellement la population pour évoquer les problèmes de sécurité. C’est un dispositif qui est totalement inspiré des permanences mises en place par les élus ", explique Philippe Tireloque.