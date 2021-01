Des permanences des Finances publiques dans la métropole messine

Olivier Dussopt, le ministre en charge des comptes publics, était venu en octobre dernier présenter la réorganisation des services des impôts en Moselle. Voici une de ses conséquences très concrètes pour les contribuables. Pour compenser la fermeture de plusieurs trésoreries dans notre département, un nouveau "réseau de proximité" est en train d'être déployé, avec des permanences hebdomadaires dans une quarantaine de communes.

Jusqu'alors, le service des Finances publiques était physiquement présent dans seulement 25 villes, et parfois pour une spécialité seulement : accueil des particuliers, des collectivités, ou des entreprises. Cette fois, les agents des impôts qui tiendront ces permanences seront aptes à traiter un grand nombre de questions. Si ce n'est pas le cas, un rendez-vous sera systématiquement proposé au contribuable.

Désormais cinq points de contact dans la métropole messine

Dans l'agglomération messine, en plus des locaux des Finances Publiques de la rue des Clercs, ce sont donc quatre nouveaux points de contact qui vont être créés. Deux sont déjà opérationnels depuis la mi-décembre, à Metz Borny et à Woippy, et deux autres le seront d'ici 2023 à Montigny et Ars-sur-Moselle. Une charte a été signée ce lundi entre la Direction des Finances Publiques de Moselle, Metz Métropole, et la préfecture.

En plus de la création de ces permanences pour les particuliers, un cadre des Finances publiques sera par ailleurs dédié au conseil des collectivités locales de l'agglomération messine, d'ici deux ans.

Inquiétudes de certains élus

Face à la bronca que la fermeture des trésoreries avait pu engendrer en Moselle, les autorités ont "changé de méthode", reconnaît Etienne Effa, le directeur des Finances publiques en Moselle.

Le ministre a souhaité qu'on cesse de faire évoluer notre réseau sans apporter un substitut à ce qui existait auparavant

Sur les 22 communautés d'agglomérations ou de communes de Moselle, quinze ont déjà signé une charte similaire, pour réorganiser les services des impôts sur leur territoire. Il y en a donc encore sept à peaufiner : certains élus s'interrogent, auraient préféré conserver leurs trésorerie. Mais les discussions avancent, selon Etienne Effa, le directeur départemental des Finances publiques en Moselle : "Les élus que je rencontre comprennent tout à fait que mon administration est dans une phase d'évolution très profonde. Au départ, il peut y avoir des suspicions, mais nous avançons en concertation avec eux. Les discussions sont bien avancées".

Infos pratiques

Les permanence des agents des impôts déjà opérationnelles se trouvent :

- à Metz-Borny, pôle des Lauriers, rue d'Anjou : tous les mardis et jeudis de 9h à 12h

- à Woippy, à l'hôtel de ville : tous les lundis de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Deux autres ouvriront à l'horizon 2023 à Montigny-les-Metz et Ars-sur-Moselle. Les locaux de la rue des Clercs à Metz restent ouverts au public.

A savoir aussi, les contribuables peuvent se rendre chez les buralistes habilités de la métropole messine pour payer leurs factures dues aux Finances publiques : impôts, amendes, factures d'hôpital ou de cantine... Les dépôts en liquide sont limités à 300 €, mais on peut aussi régler par carte bancaire. Ces buralistes se trouvent à Metz, Montigny, Woippy, le Ban-Saint-Martin et Ars-sur-Moselle.