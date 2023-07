Des perroquets volés et échappés à l'Exotic Park de Lescar

L'Exotic Park de Lescar s'est fait voler des perroquets la semaine dernière. Des individus ont pénétré dans le zoo dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 juillet. Ils ont fracturé une volière et sont repartis avec plusieurs oiseaux. Le lendemain, les soigneurs ont découvert qu'il manquait neuf perroquets : des Amazones, des Gris du Gabon et un Cacatoès.

Les caméras de vidéo surveillance ont permis d'identifier les voleurs. Deux oiseaux ont été retrouvés depuis par la police dans un camp de gens du voyage. Malheureusement les oiseaux étaient dans un mauvais état. "Ils ont été mutilés puisqu'ils leur ont taillé les ailes", explique Guillaume Darzacq, le fondateur du parc animalier. "On se retrouve avec des oiseaux qui sont traumatisés et qui ne peuvent plus voler."

Le gérant de l'Exotic Park n'exclut pas que des perroquets se soient fait la belle pendant ce cambriolage. Une habitante sur les coteaux de Laroin a d'ailleurs signalé la présence d'un Gris du Gabon depuis quelques jours dans les arbres autour de sa maison mais les soigneurs n'ont pas réussi à l'attraper. Si vous voyez un perroquet près de chez vous, vous pouvez contacter l'Exotic Park.